Москва, 20 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Национальная российская валюта может укрепиться в ближайшие месяцы до 80 рублей за доллар, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков 20 октября агентству «Прайм».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Учитывая все эти нюансы, российский рубль сильно недооценён. Он должен стоить намного дороже, чем сейчас», — сказал экономик.

По мнению Чиркова, курс рубля больше будет зависть не от действий Центробанка, а от экономических проблем в странах Запада. Эксперт считает, что на фоне негативных процессов курс доллара начнёт снижаться, в том числе в долгосрочной перспективе.

По данным Центробанка на 20 октября, курс доллара составляет 97,31 рубля. 6 октября в ходе торгов стоимость американской валюты достигала 101,75 рубля за доллар.

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ об обязательной продаже части валютной выручки 43 групп компаний в ряде отраслей. Вице-премьер Андрей Белоусов сказал: это нужно, чтобы создать долговременные условия по повышению прозрачности и предсказуемости валютного рынка, а также чтобы помешать валютным спекуляциям.

Комментируя указ, Путин сказал, что эту меру не стали бы принимать, если бы курс рубля был выше. Он отметил, что для бюджета нужно, чтобы курс доллара был немного ниже.