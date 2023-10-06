Москва, 6 октября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. В ходе утренних торгов на Московской бирже 6 октября доллар США превысил отметку 101 рубль. Об этом свидетельствуют данные торгов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Такой отметки американская валюта достигла впервые с 14 августа и приблизилась к максимумам года (101,75 рубля за доллар).

По состоянию на 08:15 мск, доллар поднялся на 1,1 рубля ― до 101,5 рубля, евро — до 106,9 рубля (подорожание на 1,13 рубля), а юань — до 13,87 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 28,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 99,87 рубля. Курс евро вырос на 68 копеек ― до 105,44 рубля.

Третьего октября в начале торгов на Московской бирже курс доллара США в первый раз с 14 августа превысил отметку в 100 рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 3 октября, что поводов для беспокойства из-за курса доллара США нет. По его словам, нужно привыкать жить в рублёвой зоне, не чувствовать себя зависимыми от доллара.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил изучить китайскую модель, при которой юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний. Он призвал реализовать отечественный аналог такой модели при сохранении единства курса рубля. При этом глава ВТБ Андрей Костин уверен, что курс рубля всё равно упадёт, если ввести так называемую «мембрану» по предложению Решетникова. По его словам, если ввести два курса рубля, один будет 150, а другой 250, но делать этого не надо.

Костин отметил, что выступает против перехода к жёстким административным мерам. По его словам, в текущей ситуации нужно следовать уже принятым решениям ЦБ и постепенно возвращаться к более низким ставкам и более стабильной ситуации.