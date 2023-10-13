Москва, 13 октября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Для бюджета России необходим курс доллара несколько ниже нынешнего, заявил 13 октября президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА Регнум

На пресс-конференции после встречи глав государств СНГ в Бишкеке Путина попросили прокомментировать подписанный им указ об обязательной продаже части валютной выручки некоторыми группами экспортёров.

«Для бюджета нам нужен курс чуть-чуть пониже. Если бы всё было нормально, то и указа бы не было», — ответил президент.

Путин также отметил, что курс доллара к рублю не связан с проблемами в экономике России. Экономика стабильна, прогнозируемые макроэкономические показатели — хорошие, сказал президент.

Ранее Россия отказалась от валютного регулирования, но сейчас, когда некоторые участники внешнеэкономической деятельности «предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом», такие меры необходимы, добавил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, правительство России определило долю валютной выручки, которую отдельные группы экспортёров должны будут продавать с 16 октября. В течение 60 дней с момента получения средств они обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

Обязательная продажа валютной выручки вводится для стабилизации валютного курса сроком на полгода для 43 групп компаний. В феврале 2022 года Владимир Путин обязал резидентов — участников внешнеэкономической деятельности продавать 80% валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании контрактов, заключенных с нерезидентами. Позднее доля была снижена до 50%. В июне 2022 года требование было отменено. В сентябре 2023 года министр финансов Антон Силуанов призвал к ужесточению валютного контроля. Указ президента был подписан 11 октября.

Увидеть заметное улучшение курса рубля вследствие принятых мер можно будет не ранее конца 2023 года, цены должны будут прекратить расти и, вероятно, даже снизятся, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.