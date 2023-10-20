Москва, 20 октября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. С 1 января 2024 года россиянам проиндексируют зарплаты и пенсии, рассказал 20 октября эксперт платформы «Сравни» Максим Глазков в беседе с RT.

Павел Лисицын/РИА Новости

«С января 2024 года пенсии увеличат на 7,5%, размер выплат неработающим пенсионерам достигнет 23,4 тыс. рублей», — сказал эксперт.

Глазков добавил, что с нового года увеличится размер страховой и социальной пенсии. После индексации размер выплаты в среднем будет составлять 13,4 тысячи рублей. Претендовать на социальную пенсию могут лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие ограничения по здоровью, потерявшие кормильца, несовершеннолетние дети-сироты до 18 лет или сироты до 23 лет, учащиеся на очной форме обучения.

Специалист добавил, что в льготную категорию пенсионеров входят, в частности, ветераны, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, герои России и СССР, герои труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, а также пострадавшие в результате Чернобыльской аварии.

Как отметил Глазков, процент индексации для работающих пенсионеров будет рассчитываться индивидуально в зависимости от стажа. При этом прибавка для военных пенсионеров составит 4,5%.

Эксперт также напомнил о росте выплат работникам сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры. С 1 января повышение дохода этих категорий граждан составит 9,8%.

Как в октябре сообщало ИА Регнум, министр финансов Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии в России в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. На индексацию пенсий правительство планирует потратить в общей сложности около 600 млрд рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета планируется индексация прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году.

В 2024 году повысится также средний размер страховой пенсий как для работающих (на 1572 рубля, до 22 605 рублей), так и для неработающих пенсионеров (на 1631 рубль, до 23 449 рублей).

Помимо этого, россияне во время опроса заявили, что средний размер желаемой пенсии составляет 69 тысяч рублей.

Специалист Союза пенсионеров России Людмила Пискунова в октябре призвала российских граждан самих позаботиться об оформлении статуса пенсионера.