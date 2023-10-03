Москва, 3 октября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов назвал размер средней пенсии, который будет в стране в 2024 году. Как он заявил 3 октября на выступлении в Совете Федерации, эта величина достигнет 23,2 тыс. рублей.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средний размер составит 23 244 рубля», — сказал Силуанов.

На индексацию пенсий в следующем году правительство планирует потратить в общей сложности около 600 млрд рублей, чтобы проиндексировать выплаты на прогнозируемый уровень инфляции 7,5%.

В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета также планируется индексация прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября в Министерстве труда и соцзащиты России назвали средний размер пенсии по старости в 2024 году — он составит 23 405 рублей. Правительство также внесло в Госдуму законопроект о повышении среднего размера пенсий работающих и неработающих пенсионеров. Военные пенсии с 2024 года предполагается увеличить на 4,5%.

Позднее, 2 октября, россияне назвали главную цель перед пенсией — значительная часть хотела бы обеспечить себе достойный доход. Помимо этого жители страны также хотели бы построить дом перед выходом на заслуженный отдых, купить квартиру или освоить новое хобби. Некоторые хотели бы открыть бизнес.