Москва, 2 октября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Если гражданин России сам не напишет заявление о назначении ему пенсии, то за него никто этого делать не станет, а значит, и пенсию человек не получит. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 октября заявила специалист Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

РИА Новости/Павел Лисицын

Ранее декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что выход на пенсию не происходит автоматически — оформлять статус пенсионера необходимо лично и в конкретно установленный законом срок.

Как заметила Пискунова, порядок назначения пенсий был обозначен деканом абсолютно правильно.

«Что такое право на пенсию? Это достижение пенсионного возраста, наличие необходимых пенсионных баллов (в этом году 25,4) и стаж — сегодня это не менее 14 лет. В следующем году будет 15. Человек должен это знать. Никто за человека не пойдёт писать заявление о назначении пенсии. Никто! Раньше это делали работодатели. Но сегодня они не будут заботиться о твоей пенсии. Сейчас сложилась другая система», — констатировала Пискунова.

Она подчеркнула, что каждый гражданин должен знать — пенсию ему не назначат, если он сам не придёт в Пенсионный фонд. А право подать соответствующее заявление у него есть не раньше месяца до наступления пенсионного возраста.

«Допустим, женщине в августе исполняется 60 лет. Это значит, что уже в июле она может прийти в Пенсионный фонд и принести все документы. Если она их не принесёт, то Пенсионный фонд не будет ничего рассматривать. В законе чётко сказано — гражданин самостоятельно формирует пакет документов. То есть он собирает трудовую книжку, договоры, лицевые счёта (если есть), справки, подтверждающие характер работы, условия работы и так далее. Автоматически к гражданину никто не придёт всё это разъяснять», — заметила Пискунова.

По её словам, в Пенсионном фонде имеется целый набор разных буклетов для разных категорий граждан. Кроме того, там есть информационный щит с прекрасной инфографикой, «в которой разберётся даже первоклассник». Самое главное, чтобы гражданин сам интересовался, когда и как ему будет назначена пенсия. Хотя бы раз в год-два он должен прийти в отдел персонифицированного учёта и сверить свои документы — всё ли записано.

Как подчеркнула Пискунова, в настоящее время разгорается очень много конфликтов, например по назначению досрочных пенсий, так как не все работодатели отчитываются перед Пенсионным фондом, а страдает потом гражданин. Так что беспокоиться надо самому.

«За месяц человек пришёл, подал все документы, в 10-дневный срок их рассмотрят и дальше будут по ним работать. Пенсия назначается в течение трёх месяцев. Но выплачиваться она будет с момента наступления права и только по письменному заявлению гражданина», — подытожила Пискунова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Вадима Виноградова, работодатель, а также Социальный и Пенсионный фонды не занимаются документами будущего пенсионера. Как подчеркнул декан, не раньше, чем за месяц до достижения пенсионного возраста, человеку необходимо лично подать заявление в Социальный фонд на оформление документов. Сделать это можно на сайте, по почте, в МФЦ и на портале Госуслуг или через работодателя. Виноградов призвал не забывать, что выплачивать пенсию начнут с момента регистрации заявления, а не просто по достижении возраста.

До этого результаты опроса показали, что значительная часть жителей России (45%) перед пенсией хотели бы накопить денег на безбедную старость. Ещё четверть хотят построить дом перед выходом на заслуженный отдых, а 24% мечтают купить квартиру. Кроме того, выяснилось, когда именно россияне предпочли бы выходить на пенсию. Самый популярный ответ — в период от 56 до 60 лет.

Что касается среднего размера желаемой пенсии, то он, по мнению россиян, составляет 69 тысяч рублей.

В 2024 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров может составить 23 405 рублей.