Пхеньян, 20 октября, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на встрече с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил непоколебимую позицию своего государства реализовывать договорённости, достигнутые в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын в России

«Товарищ Ким Чен Ын выразил незыблемую позицию нашей партии и правительства Республики полноценно реализовать договорённости, достигнутые на корейско-российском саммите», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в ходе переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Ким Чен Ын передал искренний привет Владимиру Путину и братскому российскому народу.

Как передавало ИА Регнум, встреча Сергея Лаврова с северокорейским лидером состоялась в Пхеньяне в четверг, 19 октября. В Министерстве иностранных дел России уточнили, что встреча, в ходе которой российский дипломат заявил о начале работы над договорённостями, достигнутыми на саммите Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре, продолжалась больше часа.