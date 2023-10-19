Пхеньян, 19 октября, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Работа над договорённостями, достигнутыми в ходе встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре, уже началась, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Уважаемый товарищ председатель государственных дел, искренняя благодарность за возможность пообщаться с вами. Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить всё, о чём вы договорились», — сказал глава внешнеполитического ведомства, слова которого приводит «РИА Новости», на встрече с Ким Чен Ыном, которая прошла в четверг, 19 сентября.

Сергей Лавров добавил, что в следующем месяце в Пхеньяне планируется проведение десятого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как передавало ИА Регнум, ранее в четверг в Министерстве иностранных дел России сообщили, что в Пхеньяне состоялась встреча Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына. В ведомстве уточнили, что переговоры продолжались больше часа.