Пхеньян, 19 октября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В Пхеньяне 19 октября состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщили журналистам в МИД РФ.

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что переговоры продолжались больше часа.

Как сообщало ИА Регнум, визит Лаврова в Пхеньян начался 18 октября. Сегодня, 19 октября, Лавров провёл переговоры с северокорейским коллегой Цой Сон Хи.

Вместе с главой МИД КНДР он возложил цветы к монументу рядом с Музеем корейской революции — памятникам двух первых лидеров Северной Кореи Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.

Во время пресс-конференции в Пхеньяне Лавров, комментируя состоявшийся в середине сентября на Дальнем Востоке саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сказал, что отношения двух стран находятся сегодня на новом уровне.

Также глава МИД РФ заявил об озабоченности Москвы и Пхеньяна усилением в регионе военной активности США, Японии и Южной Кореи. Он назвал неконструктивным и опасным шагом перенос на Корейский полуостров стратегической инфраструктуры США.