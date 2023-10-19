Москва, 19 октября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня детских товаров, которые облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) по пониженной ставке в 10%. Соответствующий документ опубликовали 19 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

РИА Новости/Алексей Никольский

«Внести в подпункт 2 пункта 2 статьи 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации изменение», — говорится в тексте документа.

В перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, вошли: трикотажные изделия для новорожденных, обувь, детская мебель, автокресла, велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки, игрушки, школьные письменные принадлежности.

НДС на эти товары снизится с 20% до 10%.

Федеральный закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Как сообщало ИА Регнум, глава правительства Михаил Мишустин в июле заявил, что законопроект о снижении НДС на некоторые детские товары позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие более 4 млрд рублей ежегодно, создаст условия для роста выпуска в России продукции для детей, поможет семьям приобретать нужные для детей товары. В пояснительной записке к документу также говорилось, что снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка, а также поддержке семей с детьми.

В День защиты детей, 1 июня, российский лидер назвал безусловным приоритетом для государства поддержку семей с детьми. Он подчеркнул, что многодетные семьи являются безусловным олицетворением ценностей России. На встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» президент также отметил, что нет ничего ценнее, чем семья, где растёт много детей. Кроме того, в июне Путин поручил увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми.