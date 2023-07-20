Москва, 21 июля, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Правительством России подготовлен законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) до десяти процентов на некоторые детские товары. Документ внесли на рассмотрение Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещённой в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В перечень предлагается включить манежи, удерживающие устройства для детей, предназначенные для использования в механических транспортных средствах, велосипеды, детские соски, бутылочки для вскармливания, подгузники, пелёнки, а также стульчики для кормления.

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, подготовленный документ позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие более 4 млрд рублей ежегодно, создаст условия для роста выпуска в России продукции для детей, поможет семьям приобретать нужные для детей товары.

Как сообщало ИА Регнум, по словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, продавцы игрушек всячески пытаются избежать сертификации. Они могут получить документы без испытаний или продавать игрушки под видом сувениров.

В мае президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. В документе называются в качестве основных угроз для детей изменение представлений о традиционных ценностях и размещение опасной информации в интернете, снижение уровня благополучия детей, травматизм и вовлечение детей в преступную деятельность.