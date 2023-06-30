Москва, 30 июня, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 июня поручил увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Рассмотреть вопросы о возможности увеличения в рамках льготной ипотеки для семей, имеющих детей, максимального размера займа для приобретения семьями, имеющими трёх и более детей в возрасте до 18 лет, на территориях субъектов России (за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) жилых помещений», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В документе отметили, что речь идёт о квартирах площадью более 60 и 80 кв. м стоимостью до 9 и до 12 млн. рублей соответственно. Доложить о результатах необходимо до 1 сентября 2023 года. Поручение сформулировано после встречи президента с членами общественной организации «Деловая Россия».

Ранее ИА Регнум сообщало, что с момента запуска «Семейной ипотеки» в России ей воспользовались более 500 тыс. семей. Планируется, что в течение 2023 года программой воспользуются ещё не менее 165 тыс. семей с детьми.

Семейная ипотека — мера поддержки российского нацпроекта «Демография». По условиям программы ставка на весь срок договора составляет до 6% годовых, а для Дальневосточного федерального округа до 5%. Разницу между рыночной и льготной ставками банкам компенсирует государство.