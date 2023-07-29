Москва, 29 июля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», что нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье, сообщили 29 июля в Кремле.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растёт много детей», — сказал Путин.

Путин в режиме видеосвязи провёл 29 июля встречу с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». Большие и дружные семьи из разных регионов России пригласили в Москву, где семьям специально организовали увлекательную, насыщенную программу. Семьи посетили ВДНХ, Музей Победы на Поклонной горе, московский цирк, совершили прогулку на теплоходе по Москве-реке и побывали на экскурсии в Кремле.

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Как сообщало ИА Регнум, в День защиты детей, 1 июня, Путин назвал безусловным приоритетом для государства поддержку семей с детьми. Он отметил, что многодетные семьи являются безусловным олицетворением ценностей России. Говоря о многодетных семьях, российский лидер также указал на то, что важно предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории России было действительно как в бумажном, так и в электронном виде.

Путин 30 июня поручил увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми. В документе отметили, что речь идёт о квартирах площадью более 60 и 80 кв. м стоимостью до 9 и до 12 млн рублей соответственно.