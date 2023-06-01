Москва, 1 июня, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом для государства — поддержку семей с детьми. 1 июня в День защиты детей российский лидер также отметил, что многодетные семьи являются безусловным олицетворением ценностей России, «кто бы ни пытался их сейчас оспаривать».

Владимир Путин
(сс) Администрация президента России
Владимир Путин

«Убежден: поддержка материнства, детства, семьи, особенно семьи большой, многодетной, — важнейшая задача государства, работа ради будущего страны. Мы последовательно развиваем соответствующие меры поддержки и программы», — указал глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Президент пояснил, что речь идёт в частности об индексации материнского капитала, о введении для нуждающихся семей выплат на несовершеннолетних.

Говоря о многодетных семьях, Путин указал на то, что важно предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории России было действительно как в бумажном, так и в электронном виде. Это поможет семьям пользоваться льготами в том числе при пересечении границ различных регионов страны.

Кроме того, констатировал российский лидер, разных регионах РФ до сих пор сохраняются разные подходы к определению «многодетная семья».

«Это такой практический, казалось бы, бытовой вопрос, но тем не менее он имеет большое значение на практике, в жизни. Я уже поручал правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне», — сказал президент, добавив, что уже попросил ускорить эту работу.

Ранее в этот день Путин провёл встречу с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет правление фонда «Круг добра». Фонд создан указом президента как дополнительный к существующим государственным программам медпомощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Ткаченко также является основателем Детского хосписа.