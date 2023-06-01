Москва, 1 июня, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом для государства — поддержку семей с детьми. 1 июня в День защиты детей российский лидер также отметил, что многодетные семьи являются безусловным олицетворением ценностей России, «кто бы ни пытался их сейчас оспаривать».

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Убежден: поддержка материнства, детства, семьи, особенно семьи большой, многодетной, — важнейшая задача государства, работа ради будущего страны. Мы последовательно развиваем соответствующие меры поддержки и программы», — указал глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Президент пояснил, что речь идёт в частности об индексации материнского капитала, о введении для нуждающихся семей выплат на несовершеннолетних.

Говоря о многодетных семьях, Путин указал на то, что важно предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории России было действительно как в бумажном, так и в электронном виде. Это поможет семьям пользоваться льготами в том числе при пересечении границ различных регионов страны.

Кроме того, констатировал российский лидер, разных регионах РФ до сих пор сохраняются разные подходы к определению «многодетная семья».

«Это такой практический, казалось бы, бытовой вопрос, но тем не менее он имеет большое значение на практике, в жизни. Я уже поручал правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне», — сказал президент, добавив, что уже попросил ускорить эту работу.

Ранее в этот день Путин провёл встречу с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет правление фонда «Круг добра». Фонд создан указом президента как дополнительный к существующим государственным программам медпомощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Ткаченко также является основателем Детского хосписа.