Москва, 18 октября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали украинский вертолёт Ми-8 в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил 18 октября начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

«Барражирующим боеприпасом поражен вертолёт ВСУ Ми-8 на площадке в районе населённого пункта Уманское», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве 17 октября заявили, что российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили более 250 вертолётов ВСУ. Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за сутки российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8, перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB американского производства, а также ликвидировали 34 дрона на территории ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областей.

В конце сентября экипаж Су-35С Воздушно-космических сил России в воздушном бою уничтожил самолёт ВСУ в зоне специальной военной операции. В Минобороны заявили, что российские лётчики своевременно обнаружили и уничтожили самолёт.