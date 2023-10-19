Мадрид, 19 октября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден потерпел неудачу, пытаясь примирить арабов с израильтянами. Об этом 19 октября написала испанская газета Pais.

Avi Ohayon/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве

«Байден потерпел неудачу в попытке создать примирительный образ между арабами и израильтянами на фоне углубления [ближневосточного] кризиса», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что Байден возлагал большие надежды на свой визит в Израиль, чтобы в ходе него укрепить позиции США в качестве посредника между сторонами конфликта.

По данным издания, американский лидер также намеревался защитить свою политику на Ближнем Востоке, в которую им были вложены годы дипломатической работы и которая теперь может рухнуть.

Посетивший Израиль 18 октября с краткосрочным визитом президент США рискует быть отождествленным с «военной кампанией», подготавливаемой Тель-Авивом в секторе Газа, пишет издание. Уточняется, что недовольство арабских стран Вашингтоном может отодвинуть на неопределенный срок проект американской внешней политики на Ближнем Востоке — примирение Саудовской Аравии с Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Байден прибыл с визитом в Израиль. Позднее в этот же день он поддержал версию Израиля о виновнике удара по больнице в секторе Газа. Американский лидер заявил, что, по его мнению, этот удар по медучреждению нанесла «другая команда».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что Байден 19 октября намерен выступить в Белом доме по поводу обострения палестино-израильского конфликта и спецоперации ВС России на Украине. По её словам, в ходе выступления президент США хочет объявить о принимаемых США мерах в ответ на «террористическую атаку ХАМАС против Израиля» и российскую спецоперацию.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 октября заявил, что насыщенный разнообразными видами вооружений и нестабильный Ближний Восток приносит США выгоду в виде влияния и больших денег. Политик назвал такую политику «контролируемой нестабильностью».