Вашингтон, 19 октября, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден рассчитает 19 октября выступить в Белом доме на тему обострения палестино-израильского конфликта и специальной военной операции России на Украине. Об этом в среду, 18 октября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Согласно распространённому заявлению, выступление американского лидера запланировано на 20:00 четверга по местному времени (03:00 пятницы мск).

По её словам, в ходе своего выступления Джо Байден намерен объявить о принимаемых США мерах в ответ на «террористическую атаку ХАМАС против Израиля», и специальную военную операцию, проводимую Вооружёнными силами России на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября глава американского государстваприбыл в Тель-Авив на встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Самолёт Джо Байдена приземлился в аэропорту Бен-Гурион в 10:51 по местному времени. На встрече с Нетаньяху Байден заявил поддержке Израиля в этом конфликте, а также о поддержке израильской версии о виновнике удара по больнице в секторе Газа.