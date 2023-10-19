Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В результате атак со стороны палестинского движения ХАМАС количество пострадавших в Израиле увеличилось до 4629 человек, сообщили в министерстве здравоохранения еврейского государства.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«На данный момент в больницах находятся 4629 раненых, из них 12 в критическом состоянии, 279 в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Со своей стороны министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате ударов по сектору Газа погибли более 3,4 тысячи человек. Ещё порядка 12 тысяч получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля, боевики захватили ряд населённых пунктов. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по сектору Газа. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.

Первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Азизи отметил, если Израиль начнёт наземную операцию в секторе Газа, то это будет означать переход «красной линии» и появление новых антиизраильских фронтов.

Член чрезвычайного кабмина Израиля, экс-глава оборонного ведомства страны Бени Ганц 19 октября заявил, что для победы над ХАМАС потребуются месяцы, а восстановление после войны займёт годы.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что наземная операция с использованием тяжёлой техники в секторе Газа, которую Израиль планирует против ХАМАС, грозит обернуться серьёзными последствиями. Обострение конфликта он назвал масштабной трагедией для палестинцев и израильтян.