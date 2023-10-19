Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Для победы над палестинским движением ХАМАС потребуются месяцы, а восстановление после войны займёт годы. Такое заявление сделал 19 октября член чрезвычайного кабмина Израиля, экс-глава оборонного ведомства страны Бени Ганц, его слова цитирует газета The Times of Israel.

Israel Defense Forces Бени Ганц

«Потребуется много времени. Война на юге и, если это потребуется, на севере или где-либо еще может занять месяцы. А восстановление займет годы», — отметил Ганц и добавил, что в случае вмешательства шиитского ливанского движения «Хезболла» победы придётся добиваться ещё дольше.

Экс-глава минобороны Израиля пояснил, что цель состоит не только в победе над ХАМАС, но и в том, чтобы после неё превратить юг страны в «стопроцентный рай». Ганц подчеркнул, что после победы «на каждом из фронтов» граждане Израиля полностью посвятят себя восстановлению страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Азизи, если Израиль начнёт наземную операцию в секторе Газа, то это будет означать переход «красной линии» и появление новых антиизраильских фронтов.

Востоковед Михаил Балбус пояснил, что столкновение Ирана и Израиля обернётся последствиями для обоих государств, так как США не останутся в стороне от этого конфликта, а сам Израиль не располагает средствами для победы над Ираном.