Москва, 16 октября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Столкновение Ирана и Израиля обернётся последствиями для обоих государств, так как США не останутся в стороне от этого конфликта, а сам Израиль не располагает средствами для победы над Ираном. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 октября заявил востоковед Михаил Балбус.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что если Израиль начнёт наземную операцию в секторе Газа, то это будет означать переход «красной линии» и появление новых антиизраильских фронтов.

По словам Балбуса, Тегеран намекает на усиление своей вовлечённости в этот конфликт, которое, впрочем, не означает прямого участия Ирана в боевых действиях. Скорее речь идёт о его региональных союзниках, в первую очередь «Хезболле».

«Иран предпочитает следовать стратегии Касема Сулеймани, то есть задействовать своих прокси, чтобы снижать внутренние издержки. Пока эта стратегия работала в Ливане, Сирии, Ираке и особенно в Йемене, — констатировал Балбус. — Кроме того, Иран заинтересован в обходе региональной изоляции и в предотвращении сближения арабских монархий с США и Израилем».

А сближение пока забуксовало. Например, соглашение Израиля с Саудовской Аравией переносится как минимум на неопределённое будущее.

Однако если дело дойдёт до прямого столкновения Ирана и Израиля, то это, по мнению Балбуса, будет катастрофический сценарий.

«США не останутся в стороне от этого конфликта. А Израиль не располагает средствами для победы над Ираном. Таким образом, вспыхнет весь регион, где есть присутствие США», — констатировал эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению востоковеда Бориса Долгова, в настоящее время не стоит ждать, что иранские вооружённые силы вторгнутся на территорию Израиля, если тот начнёт наземную операцию в секторе Газа. Однако если это обернётся массовой гибелью палестинцев, тогда действительно возможно начало активных действий со стороны «Хезболлы» и иных сил. А это и иранский Корпус стражей исламской революции, и иракские шиитские отряды, и другие вооружённые палестинские группировки, которые могут действовать со стороны Ливана и других территорий.

По словам Азизи, антиизраильские фронты, которые Тель-Авив рискует получить, вторгнувшись на территорию сектора Газа, появятся довольно быстро, и боевые действия в таких условиях могут привести к падению израильской власти.

До этого, в ночь на 16 октября, ЦАХАЛ нанесла удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Израильские военные этот факт объяснили ответом на воскресный обстрел территории Израиля.

Кроме того, 15 октября ЦАХАЛ уничтожил 250 военных целей в Газе и ликвидировал командира южного округа нацбезопасности ХАМАС. Армия обороны Израиля продолжает наносить широкомасштабные удары по военным объектам ХАМАС на севере сектора Газа.

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Иран от распространения палестино-израильского конфликта на другие регионы.