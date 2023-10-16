Эксперт заявил, что у Израиля нет средств для победы над Ираном
Востоковед Балбус: в противостоянии с Израилем Иран задействует своих прокси
Москва, 16 октября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Столкновение Ирана и Израиля обернётся последствиями для обоих государств, так как США не останутся в стороне от этого конфликта, а сам Израиль не располагает средствами для победы над Ираном. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 октября заявил востоковед Михаил Балбус.
Ранее первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что если Израиль начнёт наземную операцию в секторе Газа, то это будет означать переход «красной линии» и появление новых антиизраильских фронтов.
По словам Балбуса, Тегеран намекает на усиление своей вовлечённости в этот конфликт, которое, впрочем, не означает прямого участия Ирана в боевых действиях. Скорее речь идёт о его региональных союзниках, в первую очередь «Хезболле».
«Иран предпочитает следовать стратегии Касема Сулеймани, то есть задействовать своих прокси, чтобы снижать внутренние издержки. Пока эта стратегия работала в Ливане, Сирии, Ираке и особенно в Йемене, — констатировал Балбус. — Кроме того, Иран заинтересован в обходе региональной изоляции и в предотвращении сближения арабских монархий с США и Израилем».
А сближение пока забуксовало. Например, соглашение Израиля с Саудовской Аравией переносится как минимум на неопределённое будущее.
Однако если дело дойдёт до прямого столкновения Ирана и Израиля, то это, по мнению Балбуса, будет катастрофический сценарий.
«США не останутся в стороне от этого конфликта. А Израиль не располагает средствами для победы над Ираном. Таким образом, вспыхнет весь регион, где есть присутствие США», — констатировал эксперт.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению востоковеда Бориса Долгова, в настоящее время не стоит ждать, что иранские вооружённые силы вторгнутся на территорию Израиля, если тот начнёт наземную операцию в секторе Газа. Однако если это обернётся массовой гибелью палестинцев, тогда действительно возможно начало активных действий со стороны «Хезболлы» и иных сил. А это и иранский Корпус стражей исламской революции, и иракские шиитские отряды, и другие вооружённые палестинские группировки, которые могут действовать со стороны Ливана и других территорий.
По словам Азизи, антиизраильские фронты, которые Тель-Авив рискует получить, вторгнувшись на территорию сектора Газа, появятся довольно быстро, и боевые действия в таких условиях могут привести к падению израильской власти.
До этого, в ночь на 16 октября, ЦАХАЛ нанесла удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Израильские военные этот факт объяснили ответом на воскресный обстрел территории Израиля.
Кроме того, 15 октября ЦАХАЛ уничтожил 250 военных целей в Газе и ликвидировал командира южного округа нацбезопасности ХАМАС. Армия обороны Израиля продолжает наносить широкомасштабные удары по военным объектам ХАМАС на севере сектора Газа.
Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Иран от распространения палестино-израильского конфликта на другие регионы.