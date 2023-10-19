Пхеньян, 19 октября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Во время визита в Пхеньян 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил цветы к памятникам двух первых лидеров Северной Кореи Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Он посетил мемориал вместе с северокорейским коллегой Цой Сон Хи.

Александр Демьянчук/ТАСС

Бронзовые постаменты высотой 25 метров находятся возле Музея корейской революции. Монумент расположен на холме.

Лавров в Пхеньяне после встречи с Цой Сон Хи и небольшой пресс-конференции возложил цветы к памятнику воинам Красной армии «Освобождение». Затем глава МИД РФ посетил кладбище, где захоронены советские воины.

Лавров прибыл в Северную Корею с двухдневным визитом накануне, 18 октября.

На пресс-конференции в Пхеньяне 19 октября он заявил о выходе отношений России и Северной Кореи на новый уровень. Глава МИД сообщил, что Россия выступает за диалог по Корейскому полуострову и за налаживание регулярных переговоров по безопасности.