Пхеньян, 19 октября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Россия вместе с КНДР и Китаем выступает за налаживание регулярных переговоров по безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий. Об этом 19 октября заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Как отметил глава МИД, у России и Северной Кореи вызывает серьёзную озабоченность усиление военной активности США, Японии и Южной Кореи в регионе, а также линия американских властей на перенос на Корейский полуостров стратегической инфраструктуры, в том числе ядерной.

«Этой неконструктивной и опасной линии мы противопоставляем курс на обеспечение здесь деэскалации и недопустимости нагнетания напряжённости», — сказал он.

Лавров уточнил, что Россия проводит такой курс вместе с Китаем и КНДР, стремясь конструктивно предлагать альтернативные нагнетанию напряжённости варианты.

«Мы выступаем за то, чтобы был налажен регулярный переговорный процесс по проблемам безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны КНДР Кан Сун Нам 15 августа заявил, что США своими действиями ставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны. Он напомнил, что американская сторона с начала 2023 года перебросила на территорию Южной Кореи значительные объёмы ядерных средств, пользуясь ситуацией вокруг Украины в качестве предлога для распространения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Глава минобороны КНДР уточнил, что сейчас решить проблему Корейского полуострова путём переговоров не представляется возможным. По его словам, в данный момент США и Южную Корею от развязывания ядерного конфликта сдерживает только угроза ответа.

Ранее 19 октября Лавров заявил, что отношения России и Северной Кореи вышли на качественно новый, стратегический уровень. Глава МИД уточнил, что Россия помнит вклад, внесённый в становление и развитие отношений между двумя странами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром.