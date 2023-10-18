Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа согласился открыть президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом 18 октября сообщил президент США Джозеф Байден. Запись выступления американского лидера распространил пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден пояснил, что провел телефонные переговоры с лидером Египта и ас-Сиси согласился открыть КПП, чтобы пропустить 20 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу.

«Если ХАМАС конфискует их или не пропустит их, то это прекратится. Потому что мы не станем отправлять гуманитарную помощь ХАМАС», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден призвал власти Израиля помнить, что не все палестинцы состоят в движении ХАМАС или разделяют их взгляды. Кроме того, политик объявил о гуманитарной помощи в $100 млн для Газы и Западного берега реки Иордан.

Президент США прибыл в Тель-Авив 18 октября и встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После встречи американский лидер заявил, что Вашингтон всегда будет на стороне этой страны.

При этом Байден поддержал версию, что Израиль не причастен к удару по больнице в Газе. Президент сказал, что это сделала другая команда.

Больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа 17 октября подверглась ракетному удару. Министерство здравоохранения палестинского анклава указало, что в результате трагедии погибли более 800 человек.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоят ВВС Израиля, а также указало на ответственность США за действия израильской стороны.