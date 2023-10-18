Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Властям Израиля следует помнить, что не все палестинцы состоят в движении ХАМАС или разделяют их взгляды, заявил президент США Джо Байден во время визита в Тель-Авив.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

«Но нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства», — добавил он.

На вопрос журналистов, стоит ли ожидать от Израиля шагов по признанию Палестины, Байден ответил, что в ближайшее время этого, скорее всего, не будет. Он также объявил о гуманитарной помощи в $100 млн для Газы и Западного берега реки Иордан.

Байден поддержал версию, что Израиль не причастен к удару по больнице в Газе. Президент сказал, что это сделала другая команда.

Президент США прибыл в Тель-Авив 18 октября и встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После этого американский лидер заявил, что Вашингтон всегда будет на стороне этой страны. Он также пообещал, что США будут содействовать предотвращению ущерба мирным жителям на Ближнем Востоке.

Больница «Аль-Ахли» в Газе попала под удар вечером 17 октября. В Палестине в связи с этим объявили трёхдневный траур. Министерство здравоохранения Палестины 18 октября сообщило, что в больнице погиб 471 человек.

Бразилия представила в Совбезе ООН резолюцию с осуждением удара по «Аль-Ахли», но США наложили на неё вето. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерием и политикой двойных стандартов действия американских представителей.