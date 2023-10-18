Небензя: около тысячи граждан РФ оказались заложниками блокады в Газе
Небензя заявил о гражданах России, ставших заложниками блокады в Газе
Нью-Йорк, США, 18 октября, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Около тысячи граждан России вместе с семьями оказались заложниками блокады сектора Газа. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
«Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей», — уточнил российский дипломат.
Небензя указал, что Россия требует проведения объективного расследования удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» на юге сектора Газа с последующим наказанием виновных. Также российская сторона призывает Израиль немедленно обеспечить гуманитарный доступ к анклаву, как можно скорее прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Соединённые Штаты Америки и Израиль не знают точного числа жертв удара по больнице на юге сектора Газа. Как пояснил офицер ВВС США, разведка США и Израиля предполагает, что количество жертв сильно завышено движением ХАМАС.
Больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась ракетному удару вечером 17 октября. По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате трагедии погибли более 800 человек.
Позднее палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоит Израиль. Кроме того, движение возложило ответственность на США за действия израильской стороны.
В свою очередь ЦАХАЛ обвинила палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в России) в атаке на больницу. Согласно предварительному расследованию ЦАХАЛ, трагедия произошла в результате неудачного пуска ракет со стороны ХАМАС.