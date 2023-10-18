Нью-Йорк, США, 18 октября, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Около тысячи граждан России вместе с семьями оказались заложниками блокады сектора Газа. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей», — уточнил российский дипломат.

Небензя указал, что Россия требует проведения объективного расследования удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» на юге сектора Газа с последующим наказанием виновных. Также российская сторона призывает Израиль немедленно обеспечить гуманитарный доступ к анклаву, как можно скорее прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Соединённые Штаты Америки и Израиль не знают точного числа жертв удара по больнице на юге сектора Газа. Как пояснил офицер ВВС США, разведка США и Израиля предполагает, что количество жертв сильно завышено движением ХАМАС.

Больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась ракетному удару вечером 17 октября. По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате трагедии погибли более 800 человек.

Позднее палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоит Израиль. Кроме того, движение возложило ответственность на США за действия израильской стороны.

В свою очередь ЦАХАЛ обвинила палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в России) в атаке на больницу. Согласно предварительному расследованию ЦАХАЛ, трагедия произошла в результате неудачного пуска ракет со стороны ХАМАС.