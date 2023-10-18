Вашингтон, 18 октября, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Израиль не знают точного числа жертв удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» на юге сектора Газа, заявил изданию Newsweek офицер ВВС США на условиях анонимности.

«Мы не знаем, сколько людей умерло, Израиль тоже не знает. Но разведка, наша и израильская, предполагают, что несколько десятков максимум», — сказал собеседник издания, отметив, что палестинское движение ХАМАС заинтересовано в преувеличении числа жертв трагедии.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 17 октября, больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась ракетному удару. По информации министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате трагедии погибли более 800 человек.

Позднее палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоит Израиль. Также радикальная группировки указала на ответственность США за действия израильской стороны.

В свою очередь Армия обороны Израиля обвинила палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в России) в атаке на больницу. Согласно предварительному расследованию ЦАХАЛ, трагедия произошла в результате неудачного пуска ракет со стороны ХАМАС.