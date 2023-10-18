Небензя сообщил, что заложниками блокады Газы стали около тысячи россиян
Небензя сообщил, что заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи россиян
Нью-Йорк, США, 18 октября, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Блокада, которую ввёл Израиль в отношении сектора Газа, не позволяет выехать из этого палестинского анклава примерно тысяче россиян и членов их семей, сообщил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, выступая 18 октября на заседании Совета Безопасности ООН.
«Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов из семей», — сказал он.
Небензя также заявил, что в анклаве растёт число жертв из-за промедления ряда членов Совбеза ООН, не желающих поддержать проект резолюции России по прекращению огня и доступу гуманитарной помощи.
«Наш документ прописывал ряд конкретных мер неотложного характера, призванных остановить насилие и страдание мирных жителей, освободить заложников, предотвратить надвигающуюся катастрофу и избежать расширения конфликта», — сказал Небензя.
Российский постпред подчеркнул, что проект резолюции не содержал политических оценок и упоминаний сторон конфликта. Он призвал к немедленному прекращению насилия в отношении мирного населения на всей территории Ближнего Востока.
Как сообщало ИА Регнум, Небензя 17 октября назвалпоказательными итоги голосования за предложения России по ситуации в Газе. Оно продемонстрировало, кто хочет остановить неизбирательные удары по анклаву, а кто преследует свои политические цели, отметил постпред.
Политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с ИА Регнум заявил, что США будут блокировать любую инициативу в Совбезе ООН, где Палестину оценят нейтрально или как пострадавшую сторону. Он также отметил, что Вашингтон будет выступать против всех предложений Москвы. 18 октября США наложили вето на проект резолюции Бразилии в Совете Безопасности ООН по ситуации в Газе. Россия предлагала в документ две поправки, они были отклонены СБ.
Небензя назвал итоги голосования по бразильской резолюции лицемерными, отметив, что США и не хотели никакого прекращения огня.