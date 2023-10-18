Нью-Йорк, США, 18 октября, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Блокада, которую ввёл Израиль в отношении сектора Газа, не позволяет выехать из этого палестинского анклава примерно тысяче россиян и членов их семей, сообщил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, выступая 18 октября на заседании Совета Безопасности ООН.

Wang Dongzhen/XinHua/globallookpress

«Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов из семей», — сказал он.

Небензя также заявил, что в анклаве растёт число жертв из-за промедления ряда членов Совбеза ООН, не желающих поддержать проект резолюции России по прекращению огня и доступу гуманитарной помощи.

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«Наш документ прописывал ряд конкретных мер неотложного характера, призванных остановить насилие и страдание мирных жителей, освободить заложников, предотвратить надвигающуюся катастрофу и избежать расширения конфликта», — сказал Небензя.

Российский постпред подчеркнул, что проект резолюции не содержал политических оценок и упоминаний сторон конфликта. Он призвал к немедленному прекращению насилия в отношении мирного населения на всей территории Ближнего Востока.

Как сообщало ИА Регнум, Небензя 17 октября назвалпоказательными итоги голосования за предложения России по ситуации в Газе. Оно продемонстрировало, кто хочет остановить неизбирательные удары по анклаву, а кто преследует свои политические цели, отметил постпред.

Политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с ИА Регнум заявил, что США будут блокировать любую инициативу в Совбезе ООН, где Палестину оценят нейтрально или как пострадавшую сторону. Он также отметил, что Вашингтон будет выступать против всех предложений Москвы. 18 октября США наложили вето на проект резолюции Бразилии в Совете Безопасности ООН по ситуации в Газе. Россия предлагала в документ две поправки, они были отклонены СБ.

Небензя назвал итоги голосования по бразильской резолюции лицемерными, отметив, что США и не хотели никакого прекращения огня.