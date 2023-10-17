Нью-Йорк, США, 17 октября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Голосование в СБ ООН по ситуации в секторе Газа было очень показательным, заявил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.

EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

По итогам голосования за резолюцию по ситуации в Газе, предложенную Россией, дипломат назвал весьма показательной позицию стран.

«Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбёжек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто — по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», — сказал Небензя.

Российский дипломат отметил, что СБ ООН в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений Запада. В итоге Совету Безопасности не удалось направить нацеленный на деэскалацию палестино-израильского конфликта чёткий сильный коллективный сигнал.

Он подчеркнул, что делегации стран Запада в Совбезе, отклонив резолюцию, поставили крест на ожиданиях всего мира, что СБ ООН сможет остановить кровопролитие в зоне палестино-израильского конфликта.

Россия в СБ ООН инициировала голосование за резолюцию о немедленном, устойчивом и полностью соблюдаемом гуманитарном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Резолюция осуждает насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма.

Авторы документа призвали освободить заложников и обеспечить беспрепятственную поставку гуманитарной помощи в зону конфликта, создать условия для эвакуации гражданских лиц.

Пять стран на голосовании 16 октября одобрили проект российский резолюции, шесть воздержались, а США, Великобритания, Япония и Франции отклонили документ. В итоге проект резолюции СБ ООН не принял.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, комментируя итоги голосования в СБ ООН по ситуации в Газе, заявил, что США всегда будут блокировать инициативы, в которых Палестина будет упоминаться как нейтральная или как пострадавшая сторона.

В своей резолюции Россия следовала идее создания полноценного палестинского государства, а этого пытается не допустить Израиль, не заинтересованы в этом и США. Резолюцию США также не поддержали потому, что её предложила Россия, добавил эксперт в интервью ИА Регнум.