Пекин, 18 октября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформировал главу КНР Си Цзиньпина о ситуации на украинском треке.

Иван Шилов ИА Регнум

«Проинформировал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке, тоже довольно подробно», — сказал Путин журналистам по итогам переговоров.

Помимо Украины лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Российский лидер провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Встреча длилась на протяжении трёх часов.

Путин находится с визитом в Китае, где проходит третий по счёту форум «Один пояс ― один путь». В Доме народных собраний 18 октября состоялись переговоры между Россией и Китаем в расширенном составе с участием лидеров государств. На встрече Си Цзиньпин подчеркнул, что взаимное участие в важных дипломатических мероприятиях стало многолетней традицией.

Глава российского государства в интервью Центральному телевидению Китая 16 октября заявил, что Россия никогда не выступала против мирного урегулирования конфликта на Украине. Путин напомнил, что, как только в своё время российские войска отошли от Киева, Украина «выбросила в печку» все достигнутые договорённости. При этом киевские власти объявили, что будут добиваться стратегического поражения России.

Говоря о конфликте на Украине 11 октября, российский лидер добавил, что военные действия на Украине были начаты Киевом в 2014 году и восемь лет никто не обращал внимания на убийства женщин, детей и стариков в Донбассе.