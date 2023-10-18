Пекин, 18 октября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином на протяжении трёх часов. Глава государства рассказал об этом 18 октября в Пекине, отвечая на вопросы журналистов.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Три часа мы разговаривали с председателем КНР, всё и не расскажешь», — сказал он.

Президент уточнил, что в числе обсуждаемых тем были двусторонняя повестка, вопросы, связанные с экономикой, финансами, а также с политическим взаимодействием и совместной работой двух стран на международных площадках.

Путин отметил, что также долго обсуждал с китайским коллегой ситуацию и на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 октября Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в расширенном составе, а затем — в узком составе. Президент России прибыл в Пекин 17 октября для участия в форуме «Один пояс — один путь» и в этот же день провёл встречи с главами Вьетнама, Таиланда, Монголии, Лаоса.

В ходе встречи председатель КНР назвал президента России своим давним другом. Он также указал на то, что участие лидеров двух стран в важных дипломатических мероприятиях России и Китая является многолетней хорошей традицией.