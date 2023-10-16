Пекин, 16 октября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Россия никогда не выступала против мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии своего визита в КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается того, как и что нужно сделать, для того чтобы этот конфликт был завершён мирными средствами: мы никогда не возражали против этого, более того, даже договорились в Стамбуле вот в своё время о том, что мы готовы к этому при обеспечении законных интересов России в сфере безопасности», — напомнил Путин.

Как только в своё время российские войска отошли от Киева, Украина «выбросила в печку» все достигнутые договорённости. В Киеве объявили, что будут добиваться стратегического поражения России и победы на поле боя, указал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что украинская сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины даже издал запрещающий декрет, чтобы не вести с Россией мирные переговоры всем и самим себе.

Если украинская сторона хочет начать переговорный процесс, следует отменить принятый документ и объявить о готовности к этим переговорам, пояснил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в Китае для участия в форуме «Один пояс — один путь» ожидают визита президента РФ Владимира Путина. Известно, что российский лидер проработает в КНР два дня. Форум «Один пояс — один путь» пройдёт в Пекине 17–18 октября.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive заявил, что российский президент Владимир Путин проводит сдержанную политику в отношении Украины, несмотря на действия Запада.

По его словам, западные СМИ создают ложные представления о российском лидере. Путин предпочёл бы достичь урегулирования конфликта путём переговоров, но этому может препятствовать Запад. Макгрегор предположил, что терпению президента России может прийти конец и тогда США получат не то, на что рассчитывают, а именно российские войска на польской границе.