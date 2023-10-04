Москва, 4 октября, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на 4 октября в Белгородской, Брянской и Курской областях в общей сложности 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Кроме того, в северо-западной части акватории Черного моря Вооружённые силы России предотвратили попытку украинской десантной группы высадиться в Крыму. Отряд ВСУ направлялся в сторону мыса Тарханкут.

Украинские военные использовали быстроходный военный катер и три гидроцикла.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 3 на 4 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в небе над Белгородом и Белгородским районом ПВО пыталось отразить атаки ВСУ. Он уточнил, что российским войскам удалось сбить несколько воздушных целей.

Глава Брянской области Александр Богомаз в свою очередь написал, что ночью 4 октября украинские военные запустили БПЛА, которые был обнаружен и поражён в небе над Брянским районом. Позже он также сообщил об обстрелах региона со стороны Украины кассетными боеприпасами.

По словам Богомаза, ударам подверглись Севский, Пожарский, Климовский, Трубчевский районы. Глава области добавили, что для атак ВСУ использовали установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).