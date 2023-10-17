Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Израильские граждане должны срочно покинуть территорию Турции из-за опасности терактов против израильтян за рубежом в связи с эскалацией конфликта Израиля с сектором Газа, сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Такое предупреждение вынес Совет национальной безопасности Израиля. Уровень предупреждения был повышен до максимального — четвертого.

Кроме того, израильский орган повысил до второго уровня предупреждение о поездках в Марокко. Власти Израиля рекомендуют принять меры для «поддержания уровня личной безопасности» в этой африканской стране.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась атаке. В результате случившегося, по последним данным, погибли более 500 человек.

Власти Палестины объявили в связи с трагедией трёхдневный траур. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил удар по больнице как «беспрецедентное злодеяние», которое необходимо остановить всему мировому сообществу. Он обвинил в произошедшем Израиль.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что атаку на больницу в секторе Газа совершило не еврейское государство, а террористы.