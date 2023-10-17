Рамалла , 18 октября, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Мусульмане во всем мире должны провести акции протеста у зданий посольств Израиля из-за удара по больнице на юге сектора Газа, говорится в заявлении главы представительства палестинский движения ХАМАС за рубежом Халеда Машаля, размещенном в Telegram-канале этой радикальной организации.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

Он отметил, что проведение демонстраций не следует откладывать на завтра.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась удару. В результате атаки, по информации телеканала Al Arabiya, погибло и пострадало более 800 человек.

По данным телеканала Al-Jazeera, жертвами случившегося стали не менее 500 человек. Армия Израиля обвинила в атаке палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Израильские военные утверждают, что радикалы неудачно запустили ракету. В свою очередь палестинское движение ХАМАС заявило, что в удары по больнице и другим объектам в Газе совершил Израиль, за что также несут ответственность США.

Ливанское шиитское движение «Хезболла» призвало жителей всех мусульманских и арабских стран провести «день гнева» против Израиля и для выйти на улицы с целью провидения протестов.