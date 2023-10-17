Женева, Швейцария, 18 октября, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решительно осуждает удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, говорится в заявлении генерального директора этого международного учреждения Тедроса Аданома Гебрейесуса, которое опубликовано на его странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

Глава ВОЗ также призвал незамедлительно обеспечить защиту мирного населения и медицинских учреждений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал Al Jazeera проинформировал в результате удара по больнице в секторе Газа погибли более 500 человек. Из-за случившегося в Палестине объявили трёхдневный траур.

Армия обороны Израиля начала расследование по факту атаки и заявила, что больница якобы пострадала из-за неудачного пуска ракеты, который осуществило радикальное палестинское движение ХАМАС.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил в произошедшем террористов. Он утверждает, что военные Израиля не причастны к атаке.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал удар по больнице »беспрецедентным злодеянием». Он также добавил, что это нападение явилось «последним примером израильских атак, лишённых самых элементарных человеческих ценностей».