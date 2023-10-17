Анкара, 17 октября, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Удар по больнице в секторе Газа, за которым, предположительно, стоит Израиль, является «беспрецедентным злодеянием», которое следует остановить. Об этом написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе», — отметил он.

По словам турецкого лидера, в больнице находились женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители. Эрдоган также подчеркнул, что случившееся является «последним примером израильских атак, которые лишены самых элементарных человеческих ценностей».

Как сообщало ИА Регнум ранее, телеканал Al Jazeera проинформировал со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» был совершён удар, за которым якобы стоит Израиль. В результате случившегося погибли более 500 человек.

Журналисты отметили, что больницу атаковали управляемыми ракетами, и это является свидетельством целенаправленной атаки. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по жертвам трагедии.

Израильский телеканал i24 сообщил, что Армия обороны Израиля начала расследование этой атаки и связывает её с неудачным запуском ракеты палестинским движением ХАМАС.