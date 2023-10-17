Москва, 17 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Новую версию российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Комар» 3М47-03Э оснастили управляемыми ракетами «Атака» и теперь она может эффективно уничтожать беспилотные катера, сообщил 17 октября ТАСС представитель компании разработчика ЗРК на выставке «Интерполитех-2023».

Алексей Мальгавко/РИА Новости ЗРК «Комар»

«В приоритете — поражение надводных целей: катера, вплоть до безэкипажных, и все, что движется со скоростью до 50 узлов в час», — рассказал он.

Представитель компании отметил, что ракеты «Атака» также могут поражать другие цели. Их наводят с помощью лазерно-лучевого управления.

Минобороны России 13 октября сообщило, что морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ в акватории моря. 6 октября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что об отражении средствами противоподводной диверсионной обороны атаки двух беспилотных катеров.

2 сентября в Минобороны сообщили о трёх попытках атаковать Крымский мост безэкипажными катерами в течение суток. Во всех случаях украинские морские беспилотники уничтожили.