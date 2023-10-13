Москва, 13 октября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В период с 7 по 13 октября ВС РФ нанесли по объектам на территории Украины восемь групповых ударов оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М» и беспилотниками, сообщили 13 октября в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Поражались цеха предприятий, где производится и хранится вооружение, а также пункты размещения военнослужащих ВСУ, членов националистических батальонов и иностранных наёмников, отметили в ведомстве.

«В результате ударов уничтожены: склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединённой группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевске Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме «Умань» в Черкасской области», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 13 октября в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю потери ВСУ на запорожском направлении составили более 385 военнослужащих, на донецком направлении — более 1580 военнослужащих, на южнодонецком — более 1285 военнослужащих.

Были отражены 46 атак ВСУ на купянском направлении, противник потерял более 830 человек, а ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Кроме того, морская авиация Черноморского флота на минувшей неделе уничтожила один безэкипажный катер ВСУ, а авиация ВКС РФ за неделю уничтожила штурмовик Су-25 противника, также были уничтожены 218 беспилотников ВСУ и ещё два штурмовика Су-25.