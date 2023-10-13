Москва, 13 октября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Морская авиация Черноморского флота уничтожила за неделю один безэкипажный катер ВСУ в акватории Чёрного моря. Об этом 13 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Михаил Патлис/РИА Новости Противолодочный вертолёт Ка-27

«Морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября Черноморский флот проводит плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне на внешнем рейде Севастопольской бухты. В ходе учений отрабатываются задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров.

Боевая авиация Черноморского флота 5 октября уничтожила безэкипажный катер ВСУ в северо-западной части Чёрного моря. Минобороны России 6 октября обнародовало информацию о том, что вертолёт ВМФ РФ Ка-29 поразил в Чёрном море ещё один украинский безэкипажный катер, шедший в направлении Крыма.