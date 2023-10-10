Вашингтон, 10 октября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. После слов президента России Владимира Путина о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) США должны пересмотреть свою ядерную политику. Об этом 9 октября написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Наступило время, когда необходимо внести некоторый здравый смысл в ядерную политику США», — заявил Риттер.

По его словам, Америке нужен лидер, способный выступить против тех, кто отстаивает ядерную позицию, порождённую фантазией об американской исключительности.

По мнению эксперта, если бы возобновилась гонка вооружений, США бы проиграли её, поскольку в этой сфере Россия ушла далеко вперёд. Он подчеркнул, что Москва уже модернизировала свои ядерные силы и начала бы ​​гонку с непреодолимым преимуществом в системах доставки ядерного оружия.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября Путин допустил, что РФ может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США его до сих пор не ратифицировали, но решение по этому вопросу может принять только Госдума.

В Кремле заявили, что возможность отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания. Нижняя палата парламента РФ намерена обсудить вопрос об отзыве ратификации на ближайшем заседании, отметил 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Госдепартамент США 7 октября выпустил заявление, в котором выразил беспокойство в связи с планами России по ДВЗЯИ. В американском ведомстве выразили мнение, что такой шаг якобы подвергает опасности глобальные нормы о запрете испытания ядерных бомб. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон ведёт себя двулично, выступая за запрет на проведение ядерных испытаний, но не утверждая его сам.