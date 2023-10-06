Москва, 6 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Есть большая вероятность, что Совет Госдумы поддержит отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но это не значит, что в скором времени сразу начнутся тесты ядерных снарядов. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Государственной думы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как он пояснил, это соответствует национальным интересам государства, и будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали данный договор. Накануне президент России Владимир Путин в рамках дискуссионого клуба «Валдай» ответил на вопрос об испытаниях ядерного оружия. Глава государства напомнил, что договор о запрете на проведение испытаний был подписан и Россией, и США, но Вашингтон его так и не ратифицировал, из-за чего Россия могла бы ответь американцам зеркально. Однако отменить ратификацию может только Госдума.

«Думаю, что в Госдуме поддержат, потому что, по моим сведениям, многие фракции готовы проголосовать за это решение — КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, например. Но это же не значит, что мы договор полностью разрываем — это равновесная ситуация с американцами. Это просто им намёк», — поделился Матвейчев.

Он отметил, что США не ратифицировали данный документ, хотя активно вовлекали другие страны подписаться под ДВЗЯИ. По мнению депутата, такая практика очень распространена в Штатах, что можно видеть на примере других договоров и соглашений, таких как Римский статут. И в данном случае Вашингтон также остаётся в стороне от запрета на проведение ядерных испытаний, а, значит, может их устраивать.

«Просто у них он не ратифицирован и у нас также будет. Как вчера пояснил наш президент, прежде чем поставить в армию и в серийное производство какое-либо оружие, его нужно сначала испытать. И новые ракетоносители без ядерной боеголовки уже испытали. Но чтобы этот комплект предоставить в армию, нужно его полностью испытать до этого. Но мы не собираемся сразу переходить к испытаниям, мы пока просто намекаем американцам, что если будете проводить испытания, то и мы можем это сделать», — уточнил Матвейчев.

Как напомнил директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является одним из основополагающих в вопросе ядерного сдерживания. И в своё время существовало негласное соблюдение этого договора со стороны ряда стран.

«Нужно понимать, что отзыв ратификации не означает начало проведения ядерных испытаний. Это лишь декларация, которая показывает, что Россия крайне озабочена вопросом деградации международного корпуса договоров, которые посвящены именно контролю над ядерным вооружением», — отметил Анпилогов.

Он напомнил, что США ещё в начале 2000-ных вышли из договора по ПРО (договор по противоракетной обороне — прим. ред.), а при бывшем американском президенте Дональде Трампе — из договора ДРСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. ред.). Поэтому, по словам Анпилогова, решение России сейчас является ответным шагом и не более. Он указал, что это нужно расценивать также и как призыв к другим странам уважать международное право и стараться идти по пути комплексной разрядки, что, как видно в свете последних событий, США не поддерживают.

При этом эксперт не стал исключать, что Россия будет проводить испытания ядерных снарядов, пусть и не сразу.

«Думаю, что атмосферные и подводные испытания вряд ли будут возвращены на повестку дня. Потому что это вызывает негативный общественный резонанс, особенно подводные ядерные взрывы — они ещё более грязные, чем атмосферные. Испытания в космосе — более чистые, которые позволяют избежать радиоактивного заражения атмосферы, но они вряд ли несут дополнительный военный или научный смысл. Поэтому думаю, что если будет возврат к испытаниям, то именно к подземным, которые всегда являлись из возможных вариантов более чистыми и давали наибольший объём полезной научной и военной информации», — пояснил Анпилогов.

Он подчеркнул, что даже если состоится формальный выход из ратификации ДВЗЯИ, то это не будет означать мгновенного испытания ядерного оружия со стороны России.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, возможный отзыв Москвой ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия провела успешные испытания ракет с ядерной силовой установкой «Буревестник» и практически завершила работу над «Сарматами». Путин добавил, что в скором времени они встанут на боевое дежурство.

Во время выступления на сессии клуба «Валдай» Путин напомнил, что в российской военной доктрине существуют две причины для возможного применения ядерного оружия. Первая — ответ на удар по территории страны, вторая — если под угрозой оказывается сама государственность.