Пекин, 17 октября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом на полях международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине, сообщили 17 октября в Кремле.

Кадр из видео Президент России Владимир Путин встретился с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом

«Мы с Вами практически в одно и то же время, в одни годы учились в Ленинграде. Как раз в те годы, в которые Вы учились, я тоже там учился», — сказал Путин на встрече.

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Российский лидер также напомнил коллеге, что не так давно он встречался с вице-президентом Лаоса на Восточного экономического форума во Владивостоке.

Путин 12 сентября на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту отметил дружеские отношения между странами. Российский лидер также оценил заметный вклад властей Лаоса в развитие межгосударственных связей. На встрече стороны говорили о развитии двусторонних связей в военной, гуманитарной и других областях. Путин тогда выразил надежду, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию в октябре.

Глава российского государства 17 октября прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня — 17 и 18 октября.

На полях саммита состоялась встреча российского лидера с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином. Глава российского государства, говоря о двусторонних отношениях, отметил взаимное уважение, дружбу и учёт интересов обеих стран.

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином запланированы на 18 октября. Главы государств обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня.