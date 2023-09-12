Владивосток, 12 сентября, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил дружеские отношения между Лаосом и РФ. Об этом российский лидер сказал на встрече с вице-президентом страны Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября.

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин подчеркнул, что между двумя странами сложились хорошие и дружеские отношения. Он отметил заметный вклад властей Лаоса в развитие межгосударственных связей. Президент сказал, что Пани Ятхоту в России знают как «хорошего, надёжного друга».

Также российский лидер выразил надежду, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию в октябре.

На встрече говорилось о развитии отношений между двумя странами в военной, гуманитарной и других сферах.

«Продолжаются контакты и по линии военных ведомств. Я уверен, что всё это имеет хорошие перспективы развития», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, на днях на Дальнем Востоке состоится встреча лидеров КНДР и России. Ким Чен Ын и Владимир Путин проведут, в том числе, переговоры в формате один на один.

Президенту России Владимиру Путину нет необходимости встречаться с лидерами стран Запада. У главы РФ насыщенный международный график в тех направлениях, которые являются конструктивными для страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.