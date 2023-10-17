Пекин, 17 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином состоялась в Пекине, сообщили 17 октября в Кремле.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин

«Таиланд — старейший партнёр России в Юго-Восточной Азии. В прошлом году исполнилось 125 лет установления дипломатических отношений», — сказал Путин на встрече.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3839954" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Глава российского государства, говоря о двусторонних отношениях, отметил взаимное уважение, дружбу и учёт интересов обеих стран.

Президент с сожалением добавил, что в условиях турбулентности в международных отношениях в 2022 году немного снизился товарооборот. При этом взаимодействие в гуманитарной сфере продолжается. По словам российского лидера, сейчас 150 студентов из Таиланда учатся в России. Помимо этого, растёт турпоток. За январь–сентябрь 2023 года Таиланд посетили почти миллион россиян.

Встреча состоялась «на полях» третьего международного форума «Один пояс — один путь». Путин прибыл в Китай 17 октября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине глава государства пробудет 17 и 18 октября.

Путин 17 октября провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На встрече российский лидер отметил, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены.

На полях форума Путин также провёл переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Глава российского государства заявил, что отношения двух стран развиваются в дружеском ключе. Со своей стороны Во Ван Тхыонг пригласил Путина посетить Вьетнам. Также у российского президента запланированы встречи с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Си Цзиньпин предложил инициативу «Один пояс — один путь» в 2013 году. Она направлена на активизацию многосторонних торгово-инвестиционных проектов с использованием китайского, а также зарубежного капитала. К инициативе присоединились больше 150 государств.

Путин в сентябре заявил, что идеи форума «Один пояс — один путь» полностью соответствуют интересам России, интегрируют российские идеи о создании большого евразийского пространства.