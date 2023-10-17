Пекин, 17 октября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 17 октября, прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине глава российского государства пробудет два дня — 17 и 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе визита российский лидер на полях третьего Международного форума «Один пояс — один путь» проведёт переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

О том, что Владимир Путин получил официальное приглашение на форум, ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что главу государства пригласили на это мероприятие в качестве главного гостя.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 18 октября проведут переговоры, в ходе которых стороны обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с формированием более справедливого многополярного миропорядка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» также подтвердил информацию о том, что Владимир Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет в ходе визита российского лидера в Пекин.