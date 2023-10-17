* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В Головинский районный суд Москвы поступили материалы в отношении телеведущего Максима Галкина о нарушении закона об иноагентах, соответствующее сообщение появилось 17 октября в базе данных судов Москвы. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Иван Шилов ИА REGNUM

Протокол в отношении Галкина был составлен по статье Кодекса об административных правонарушениях о непредставлении сведений, которые иноагент по закону должен предоставлять. По данной статье для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Минюст включил Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. После начала специальной военной операции юморист вместе с супругой Аллой Пугачёвой уехал из России.

В октябре 2023 года Госдума поручила комитету нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции проверить и привлечь к ответственности артистов, предпринимателей и блогеров, возвращающихся в Россию, на предмет дискредитации армии и антигосударственных заявлений с их стороны. Проверку предполагается провести в том числе в отношении Галкина.

После обострения военного конфликта на территории Израиля Галкин, который переехал из России в эту страну, заявил, что не намерен служить в израильской армии, поскольку не служил в её рядах раньше, а также сообщил о намерении отправиться в гастрольный тур на Кипр, в Польшу, Молдавию и Великобританию.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года Приморский суд Петербурга оштрафовал внесённого в реестр иноагентов журналиста Александра Невзорова за непредставление в Министерство юстиции отчётов о своей деятельности. Сумма штрафа составила 40 тыс. руб.