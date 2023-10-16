* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в то время, когда в охваченном боевыми действиями Израиле, куда он переехал из России после начала спецоперации, погибают люди, решил отправиться в гастрольный тур по Европе. О своих планах дать концерты на Кипре, в Польше, Молдавии и Великобритании он рассказал в видеообращении на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Многие переживают, смогу ли я вылететь. Всё нормально. Аэропорт работает практически всё время», ― сказал Галкин.

Он попросил своих поклонников не переживать, пообещав, что он обязательно приедет.

«Обязательство перед зрителем — это святое», — объяснил пародист.

В комментариях пользователи негативно отреагировали на планы Галкина уехать в гастрольный тур, когда в стране идёт война. Артисту напомнили о принципах, на основании которых он осудил спецоперацию на Украине и сбежал из России. Еще один пользователь пристыдил юмориста за желание выгоды в такое трудное время.

О возобновлении концертной деятельности юморист сообщил 13 октября в соцсетях. Ближайшее его выступление состоится 20 октября на Кипре, после чего он отправится с гастролями по европейским странам. Его концерты расписаны до 10 декабря.

Как передавало ИА Регнум, ранее Галкин признался, что испытывает гордость за Израиль, который в едином порыве встал на свою защиту. Он добавил, что люди здесь стремятся попасть на фронт, и это патриотизм. При этом сам юморист не захотел воевать в рядах израильской армии. Он объяснил это тем, что он не служил в ней прежде.

Телеведущий сообщил, что намерен сдавать кровь для раненых, а также предположил, что само пребывание его и Аллы Пугачёвой в Израиле является «важным» для русскоязычных израильтян. После того как подписчики стали спрашивать Галкина о его готовности лично отдать свой долг Израилю, телеведущий закрыл комментарии.

Ранее промоуторы Галкина сообщили, что гонорары юмориста упали в три раза, а его супруга певица Алла Пугачёва осталась без работы в Израиле, куда семья переехала после начала спецоперации.