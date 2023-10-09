* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Телеведущий Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о своей готовности воевать за израильскую армию, однако не будет этого делать, поскольку не служил в ней.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если бы я служил в армии Израиля, я бы пошёл защищать. Вы не представляете, какая гордость у меня за страну, которая в едином порыве встала на свою защиту. Здесь стремятся попасть на фронт, и это патриотизм», — сказал Галкин в видеообращении.

Шоумен подчеркнул, что у него есть возможность по-другому поддержать страну. «Я пойду сдавать кровь и буду помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно, что мы с Аллой сегодня здесь. В сложное время для Израиля», — отметил он.

Также он добавил, что даже не рассматривает вариант покинуть страну. По его словам, аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве остаётся открытым, поэтому улететь из страны можно. При этом юморист отметил, из Израиля сейчас уезжают только туристы, а люди, имеющие отношения к нации, наоборот, прилетают обратно в знак солидарности.

Ранее Галкин в своём блоге сообщил, что 8 октября его разбудили звуки сирен воздушной тревоги. Телеведущий выразил соболезнования семьям погибших и заявил об уверенности, что Израиль победит. В комментариях у Галкина стали спрашивать, почему он до сих пор не в израильской армии и будет ли бежать ещё в какую страну. После этого юморист закрыл возможность комментирования.

Как передавало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436, среди них 91 ребёнок, пострадали около 2,3 тыс. человек.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на закрытом заседании Совета Безопасности всемирной организации по этому кризису заявил, что стороны палестино-израильского конфликта должны немедленно прекратить огонь.