Пекин, 17 октября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит встречу с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине.

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«Монгольская сторона всегда стремилась к сотрудничеству с Россией по всем направлениям», ― подчеркнул на встрече президент Монголии.

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Он также добавил, что у Монголии есть большой интерес в реализации крупных совместных проектов в энергетике, в железнодорожной сфере, в строительстве автомагистралей.

Путин в свою очередь заявил, что рассчитывает на хорошие темпы в реализации проекта строительства газопроводной системы через Монголию в Китай.

«Все согласны с этим проектом, все стороны хотят работать ― дело только в реализации. Думаю, что мы будем двигаться хорошими темпами», ― выразил уверенность российский лидер.

Глава государства также добавил, что в прошлом году рост товарооборота между двумя странами составил 40%, а в текущем году он скорректировался. Путин указал на необходимость уделить этому внимание.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 17 октября прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине глава российского государства пробудет два дня — 17 и 18 октября.

На полях третьего Международного форума «Один пояс — один путь» российский лидер провёл переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Путин заявил, что отношения двух стран развиваются в дружеском ключе.

Также состоялась встреча российского лидера с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином. Глава российского государства, говоря о двусторонних отношениях, отметил взаимное уважение, дружбу и учёт интересов обеих стран.

На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин подчеркнул, что, несмотря на сложности для развития гармоничных контактов в сегодняшних геополитических условиях со многими странами Европы у России отношения сохраняются и развиваются. Одна из этих стран — Венгрия.

18 октября Путин проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня.