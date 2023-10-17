Путин провёл встречу с президентом Вьетнама
В Пекине прошла встреча Путина с президентом Вьетнама
Пекин, 17 октября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В Пекине 17 октября состоялась встреча президента России Владимира Путина с коллегой из Вьетнама Во Ван Тхыонгом.
Встреча состоялась в рамках рабочего визита Путина в Китай для участия в III Международном форуме «Один пояс, один путь».
Президент в начале разговора передал самые наилучшие пожелания генеральному секретарю Вьетнама Нгуен Фу Чонгу. Он заявил, что отношения двух стран развиваются в дружеском ключе.
Президент России напомнил, что в 2024 году исполнится 30 лет со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом.
«Но отношения между Россией и Вьетнамом, конечно, имеют гораздо более глубокие корни. И нет необходимости говорить, насколько близки наши народы и как это складывалось на протяжении предыдущих десятилетий», — сказал Путин.
Со своей стороны Во Ван Тхыонг пригласил президента России посетить Вьетнам — от себя лично, от Нгуен Фу Чонга и от лица других представителей руководства республики.
«Я считаю, что Ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа», — сказал Во Ван Тхыонг.
Путин 17 октября прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». Визит президента России в КНР продлится два дня.
Планируются также его встречи в Пекине с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.